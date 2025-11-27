Цена $1 миллион и 960 сил: представлен самый дорогой и мощный Renault (фото)

Renault Group открыла для себя новое направление деятельности — судостроение. Первенцем стал мощный 960-сильный катер в стилистике Alpine.

Новый BENETEAU Gran Turismo 50 Alpine (именно так назвали катер) презентовали на выставке в Париже. Об этом сообщается на официальном сайте французского автопроизводителя.

Катер достигает 16 м в длину Фото: Alpine

Катер разработали в сотрудничестве с судостроительной компанией BENETEAU и выдержали в стилистике нового электрокроссовера Alpine A390. В частности, позаимствовали цвета из палитры модели и добавили эксклюзивный карбоновый декор, а в рубке установили автомобильные руль и кресло.

В рубке установили автомобильные руль и сиденья Фото: Alpine

Катер Renault Alpine достигает 16 м в длину и 4,5 м в ширину. Он рассчитан на 5 человек и имеет 4 каюты и санузел. В отделке использовали кожу, дерево и декоративные камни, причем покупатель может персонализировать интерьер.

Внутри оборудовали четыре каюты Фото: Alpine

BENETEAU Gran Turismo 50 Alpine оснащен двумя двигателями Volvo общей мощностью 960 сил и способен развить 41 км/ч. 650 л топлива в двух баках хватит, чтобы преодолеть 400 км.

Фото: Alpine

Цена BENETEAU Gran Turismo 50 Alpine превысит миллион долларов, то есть это самый большой, самый мощный и самый дорогой Renault.

