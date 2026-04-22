Длина 30 м и солнечные батареи: представлен самый большой и необычный Ferrari (фото)
Ferrari попробует силы в новой для себя гонке — морской регате. С этой целью в Италии создали высокотехнологичную парусную яхту Hypersail.
Первая яхта Ferrari дебютировала на Неделе дизайна в Милане. О необычном проекте рассказали на сайте итальянского автопроизводителя.
Новый Ferrari Hypersail разработали совместно с известным судостроителем Гийомом Вердье. Яхта достигает 30 метров в длину, а и 40 метров в высоту (вместе с парусами). Это самый большой Ferrari в истории.
В конструкции Ferrari Hypersail использован карбон, а корпус имеет киль с балластом и подводные крылья. Обтекаемый дизайн рубки не только призван улучшить аэродинамику, но и выдержан в стилистике лимитированного суперкара Ferrari Monza SP и спортпрототипа Ferrari 499P, который дважды выигрывал 24-часовые гонки в Ле-Мане.
Примечательно, что парусная яхта Ferrari не красная, а черно-желтая, причем желтый цвет позаимствовали из палитры классического купе Ferrari 275 GTB 1964 года.
Еще одна особенность Ferrari Hypersail — солнечные панели большой площади мощностью 20 кВт. Они позволяют полностью обеспечить потребности судна в электроэнергии.
