Розвиває 340 км/год: у Києві помітили "супершвидкий" Ferrari на 800 сил (фото)

У центрі Києва сфотографували купе Ferrari 812 Superfast 2018 року. Потужний 800-сильний суперкар є одним із найшвидших авто в Україні.

Усього з 2017 по 2024 рік випустили приблизно 5000 купе Ferrari 812 Superfast і лише кілька з них зареєстровані в Україні. Світлини авто опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

800-сильне авто здатне розвинути 340 км/год Фото: Topcars UA

Ціна Ferrari 812 Superfast становила приблизно 350 000 євро. Зараз на зміну цій моделі прийшов новий Ferrari 12Cilindri.

Суперкар Ferrari 812 Superfast ("Супершвидкий") — модель старої школи, адже передньомоторне авто оснащене класичним атмосферним V12 об'ємом 6,5 л. Цей високооборотний двигун розвиває 800 к. с. при 8500 об/хв і має крутний момент 718 Н·м при 7000 об/хв.

В Україні розбили в ДТП швидкісний суперкар Audi з двигуном Lamborghini (відео)

Із 7-ступінчастою роботизованою КПП з двома зчепленнями розгін до 100 км/год займає 2,9 с, а максимальна швидкість становить 340 км/год. Суперкар Ferrari 812 отримав електронний диференціал, адаптивні амортизатори та карбоново-керамічні гальма.

Салон оздоблений шкірою та карбоном Фото: Ferrari

Купе Ferrari 812 Superfast вирізняється елегантним дизайном із довгим капотом та загостреною "кормою". Його салон оздоблений шкірою та карбоном. У салоні.

До речі, нещодавно в Києві засвітився рідкісний Range Rover за 23 мільйони на "бляхах".

Також Фокус писав, що в столиці сфотографували рідкісний суперкар Aston Martin.