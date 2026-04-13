Елегантний і швидкий: у Києві помітили рідкісний британський суперкар (фото)

У Києві засвітилося купе Aston Martin Vanquish 2014 року. Суперкар із потужним V12 здатен розвинути 324 км/год.

Суперкар Aston Martin Vanquish другого покоління — доволі рідкісна модель, адже всього з 2012 по 2018 рік виготовили тільки 2387 автомобілів. Його світлини опублікували на сторінці rudnes.inst в Instagram.

Aston Martin Vanquish оснащений 573-сильним V12

Aston Martin Vanquish прийшов на зміну моделі DBS та став флагманом у лінійці марки і найшвидшим представником сімейства DB9. Його ціна перевищувала 200 000 доларів.

Купе Aston Martin Vanquish вирізняється елегантним дизайном із довгим капотом, плавними обводами кузова та скромним карбоновим обвісом. В оздобленні його салону використали дорогу шкіру та полірований алюміній.

Салон Aston Martin Vanquish оздоблений шкірою і алюмінієм Фото: Aston Martin

Aston Martin Vanquish 2014 року оснащений 5,9-літровим атмосферним V12 на 573 к. с. і 630 Н∙м. Із 8-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 3,6 с, а максимальна швидкість складає 324 км/год.

Відео дня

Оснащення купе Aston Martin Vanquish включає адаптивні амортизатори, а сповільнюють суперкар карбоново-керамічні гальма.

