Элегантный и быстрый: в Киеве заметили редкий британский суперкар (фото)

В Киеве засветилось купе Aston Martin Vanquish 2014 года. Суперкар с мощным V12 способен развить 324 км/ч.

Суперкар Aston Martin Vanquish второго поколения — довольно редкая модель, ведь всего с 2012 по 2018 год изготовили только 2387 автомобилей. Его фотографии опубликовали на странице rudnes.inst в Instagram.

Aston Martin Vanquish пришел на смену модели DBS и стал флагманом в линейке марки и самым быстрым представителем семейства DB9. Его цена превышала 200 000 долларов.

Купе Aston Martin Vanquish отличается элегантным дизайном с длинным капотом, плавными обводами кузова и скромным карбоновым обвесом. В отделке его салона использовали дорогую кожу и полированный алюминий.

Aston Martin Vanquish 2014 года оснащен 5,9-литровым атмосферным V12 на 573 л. с. и 630 Н∙м. С 8-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 3,6 с, а максимальная скорость составляет 324 км/ч.

Оснащение купе Aston Martin Vanquish включает адаптивные амортизаторы, а замедляют суперкар карбоново-керамические тормоза.

