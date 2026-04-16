У Києві засвітився рідкісний 700-сильний Range Rover за 23 мільйони на "бляхах" (фото)

У Київ приїхав рідкісний і нетиповий Range Rover. Розкішний позашляховик доопрацювали спеціалісти Brabus.

Ціна Range Rover Brabus стартує з 462 000 євро або 23,7 мільйона гривень. Світлини дорогого позашляховика опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Німецьке ательє Brabus спеціалізується на Mercedes-Benz, проте з 2023 року виконує і тюнінг Range Rover. Існує кілька рівнів доопрацювання авто.

Потужність двигуна зросла до 700 сил Фото: Topcars UA

Відрізнити новий Range Rover Brabus можна за агресивнішими бамперами, обвісом та чотирма вихлопними трубами. Крім того, позашляховик занижений та отримав 24-дюймові диски з низькопрофільною гумою.

Тест-драйв Range Rover Velar: джентльмен, який не боїться бруду

За доплату також можуть покращити оздоблення салону — використовують дорогу перфоровану шкіру оригінальних кольорів та карбон, а педалі прикрашають алюмінієвими накладками.

Тюнінг Range Rover від Brabus збільшив віддачу двигуна. Тепер 4,4-літровий V8 твін-турбо розвиває 700 к. с. і 800 Нм, що дозволяє стартувати до 100 км/год за 4,3 с і розвивати 250 км/год.

Салон оздоблений шкірою і карбоном Фото: brabus.com

Конкретно цей Range Rover Brabus — на чеських номерах. Отже, або ж авто ще не встигли розмитнити, або до Києва завітали гості з ЄС.

До речі, нещодавно в Києві помітили заряджений позашляховик Cadillac за $250 000.

Також Фокус розповідав про рідкісний суперкар Aston Martin у столиці.