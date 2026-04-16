В Киеве засветился редкий 700-сильный Range Rover за 23 миллиона на "бляхах" (фото)

В Киев приехал редкий и нетипичный Range Rover. Роскошный внедорожник доработали специалисты Brabus.

Цена Range Rover Brabus стартует с 462 000 евро или 23,7 миллиона гривен. Фотографии дорогостоящего внедорожника опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Немецкое ателье Brabus специализируется на Mercedes-Benz, однако с 2023 года выполняет и тюнинг Range Rover. Существует несколько уровней доработки авто.

Мощность двигателя выросла до 700 сил Фото: Topcars UA

Отличить новый Range Rover Brabus можно по более агрессивным бамперам, обвесу и четырем выхлопным трубам. Кроме того, внедорожник занижен и получил 24-дюймовые диски с низкопрофильной резиной.

За доплату также могут улучшить отделку салона — используют дорогую перфорированную кожу оригинальных цветов и карбон, а педали украшают алюминиевыми накладками.

Тюнинг Range Rover от Brabus увеличил отдачу двигателя. Теперь 4,4-литровый V8 твин-турбо развивает 700 л.с. и 800 Нм, что позволяет стартовать до 100 км/ч за 4,3 с и развивать 250 км/ч.

Салон отделан кожей и карбоном Фото: brabus.com

Конкретно этот Range Rover Brabus — на чешских номерах. Итак, или же авто еще не успели растаможить, или в Киев приехали гости из ЕС.

