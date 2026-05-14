Первый мотоцикл Ferrari с 400-сильным V8 продали за $500 000 (фото, видео)
В США продали уникальный спортбайк Ferrari HF355. За необычный мотоцикл заплатили 500 000 долларов.
Кастомный мотоцикл Ferrari HF355 существует в одном-единственном экземпляре и его не планируют выпускать. О байке рассказали на сайте Ride apart.
Уникальный спортбайк Ferrari создал в 2025 году конструктор и тюнер из Лос-Анджелеса Максвелл Хазан. Донором двигателя выступил суперкар Ferrari F355 90-х годов.Важно
Высокооборотистый 3,5-литровый V8 доработали, что увеличило его мощность до 400 сил при 8500 об/мин. Максимальная скорость мотоцикла составляет 301 км/ч.
Новый Ferrari HF355 получил карбоновые обтекатели, но двигатель решили не закрывать. К тому же, он является элементом силового каркаса, ведь традиционной мотоциклетной рамы здесь нет.
Спереди есть аэродинамические элементы. Несмотря на использование углеволокна спортбайк довольно тяжелый — 265 кг. Впрочем, лишний вес компенсируется мощностью: на килограмм массы приходится 1,5 л. с.
Кроме того, мотоцикл Ferrari HF355 получил регулируемую подвеску от Öhlins. Замедляют его тормоза Brembo.
Кстати, недавно на европейский рынок вышел недорогой китайский спортбайк за 6400 евро.
Также Фокус рассказывал о самом дешевом электромотоцикле в мире за 1000 долларов.