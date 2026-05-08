В Европе появился недорогой китайский аналог спортбайков Honda и Kawasaki (фото)

Китайский мотоцикл QJ Motor SRK 600 RS начали продавать в Европе. Недорогой спортбайк оснащен двухцилиндровым 56-сильным двигателем.

Цена QJ Motor SRK 600 RS 2026 на европейском рынке стартует с 6399 евро. Подробности нового мотоцикла раскрыли на сайте Ride apart.

Мотоцикл оснащен 554-кубовым 56-сильным двигателем

Новый QJ Motor SRK 600 RS — легкий спортбайк начального уровня, который станет недорогой альтернативой японским моделям вроде Honda CBR500R и Kawasaki Ninja 500 SE.

Китайский мотоцикл оснащен двухцилиндровым 554-кубовым двигателем, который развивает 56 л.с. при 8250 об/мин и 54 Н∙м при 5500 об/мин. В паре с ним работает 6-ступенчатая механическая КПП с электрическим сцеплением E-Clutch. Мотоцикл имеет два режима езды.

Спортбайк QJ Motor SRK 600 RS 2026 весит 194 кг. Замедляют его тормоза от Brembo, дополненные ABS, также мотоцикл получил трекшн-контроль.

Китайский спортбайк отличается классическим для этого класса дизайном. Оснащение QJ Motor SRK 600 RS 2026 включает светодиодную оптику, цифровой щиток приборов, систему контроля давления в шинах и USB-порт для подзарядки гаджетов.

