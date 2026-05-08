У Європі з'явився недорогий китайський аналог спортбайків Honda і Kawasaki (фото)
Китайський мотоцикл QJ Motor SRK 600 RS почали продавати в Європі. Недорогий спортбайк оснащений двоциліндровим 56-сильним двигуном.
Ціна QJ Motor SRK 600 RS 2026 на європейському ринку стартує з 6399 євро. Подробиці нового мотоцикла розкрили на сайті Ride apart.
Новий QJ Motor SRK 600 RS – легкий спортбайк початкового рівня, який стане недорогою альтернативою японським моделям на кшталт Honda CBR500R та Kawasaki Ninja 500 SE.Важливо
Китайський мотоцикл оснащений двоциліндровим 554-кубовим двигуном, який розвиває 56 к. с. при 8250 об/хв та 54 Н∙м при 5500 об/хв. У парі з ним працює 6-ступінчаста механічна КПП із електричним зчепленням E-Clutch. Мотоцикл має два режими їзди.
Спортбайк QJ Motor SRK 600 RS 2026 важить 194 кг. Сповільнюють його гальма від Brembo, доповнені ABS, також мотоцикл отримав трекшн-контроль.
Китайський спортбайк вирізняється класичним для цього класу дизайном. Оснащення QJ Motor SRK 600 RS 2026 включає світлодіодну оптику, цифровий щиток приладів, систему контролю тиску в шинах та USB-порт для підзарядки гаджетів.
