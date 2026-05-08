У Європі з'явився недорогий китайський аналог спортбайків Honda і Kawasaki (фото)

Китайський мотоцикл QJ Motor SRK 600 RS почали продавати в Європі. Недорогий спортбайк оснащений двоциліндровим 56-сильним двигуном.

Ціна QJ Motor SRK 600 RS 2026 на європейському ринку стартує з 6399 євро. Подробиці нового мотоцикла розкрили на сайті Ride apart.

Мотоцикл оснащений 554-кубовим 56-сильним двигуном

Новий QJ Motor SRK 600 RS – легкий спортбайк початкового рівня, який стане недорогою альтернативою японським моделям на кшталт Honda CBR500R та Kawasaki Ninja 500 SE.

Важливо

В Україні почали виробляти потужний броньований квадроцикл для ЗСУ (фото)

Китайський мотоцикл оснащений двоциліндровим 554-кубовим двигуном, який розвиває 56 к. с. при 8250 об/хв та 54 Н∙м при 5500 об/хв. У парі з ним працює 6-ступінчаста механічна КПП із електричним зчепленням E-Clutch. Мотоцикл має два режими їзди.

Спортбайк QJ Motor SRK 600 RS 2026 важить 194 кг. Сповільнюють його гальма від Brembo, доповнені ABS, також мотоцикл отримав трекшн-контроль.

Відео дня

Оснащення включає цифровий щиток приладів

Китайський спортбайк вирізняється класичним для цього класу дизайном. Оснащення QJ Motor SRK 600 RS 2026 включає світлодіодну оптику, цифровий щиток приладів, систему контролю тиску в шинах та USB-порт для підзарядки гаджетів.

Між іншим, нещодавно представили найдешевший електромотоцикл у світі вартістю 1000 доларів.

Також Фокус повідомляв, що один із найдорожчих мотоциклів у історії продали за $1,3 мільйона.