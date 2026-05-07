В Україні почали виробляти потужний броньований квадроцикл для ЗСУ (фото)

В Україні запустили у виробництво бойовий квадроцикл ATC Nord 1000. Він створений з урахуванням побажань військовослужбовців та має броню.

Український квадроцикл ATC Nord 1000 — розробка компанії Ground Force. Він сертифікований, має VIN-код і його вже почали постачати до ЗСУ, повідомляє сайт Defence Express.

ATC Nord 1000 має захист від мін та осколків Фото: Ground Force

Новий ATC Nord 1000 — важкий (460 кг) квадроцикл із 976-кубовим чотиритакнтним двигуном V2 на 92 к. с. і 95 Нм з впорскуванням Bosch. Він розрахований на дві особи та має вантажопідйомність 336 кг. Повний привід доповнили блокуванням переднього диференціала, також встановлено регульовану підвіску та електропідсилювач керма.

Ззаду можна встановити розкладний багажник Фото: Ground Force

При створенні ATC Nord 1000 врахували досвід бойових дій та побажання військовослужбовців. Двигун, варіатор та радіатор отримали броню, яка захищає від осколків та протипіхотних мін.

Крім того, встановлені широкі позашляхові шини на міцних сталевих дисках. Високо розташований радіатор та шноркель дають змогу форсувати водні перешкоди. Є й лебідка із зусиллям 1600 кг.

Квадроцикл оснащений 92-сильним двигуном і повним приводом Фото: Ground Force

Комплектація включає діодні фари, 5-дюймовий цифровий щиток приладів, USB-порт та 12-вольтна розетка. За потреби квадроцикл ATC Nord 1000 можна оснастити розкладним багажником, розрахованим на перевезення поранених або боєприпасів.

