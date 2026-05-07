В Украине начали производить мощный бронированный квадроцикл для ВСУ (фото)

В Украине запустили в производство боевой квадроцикл ATC Nord 1000. Он создан с учетом пожеланий военнослужащих и имеет броню.

Украинский квадроцикл ATC Nord 1000 — разработка компании Ground Force. Он сертифицирован, имеет VIN-код и его уже начали поставлять в ВСУ, сообщает сайт Defence Express.

ATC Nord 1000 имеет защиту от мин и осколков Фото: Ground Force

Новый ATC Nord 1000 — тяжелый (460 кг) квадроцикл с 976-кубовым четырехтактным двигателем V2 на 92 л. с. и 95 Нм с впрыском Bosch. Он рассчитан на два человека и имеет грузоподъемность 336 кг. Полный привод дополнили блокировкой переднего дифференциала, также установлена регулируемая подвеска и электроусилитель руля.

Сзади можно установить раскладной багажник Фото: Ground Force

При создании ATC Nord 1000 учли опыт боевых действий и пожелания военнослужащих. Двигатель, вариатор и радиатор получили броню, которая защищает от осколков и противопехотных мин.

Кроме того, установлены широкие внедорожные шины на прочных стальных дисках. Высоко расположенный радиатор и шноркель позволяют форсировать водные преграды. Есть и лебедка с усилием 1600 кг.

Квадроцикл оснащен 92-сильным двигателем и полным приводом Фото: Ground Force

Комплектация включает диодные фары, 5-дюймовый цифровой щиток приборов, USB-порт и 12-вольтовая розетка. При необходимости квадроцикл ATC Nord 1000 можно оснастить раскладным багажником, рассчитанным на перевозку раненых или боеприпасов.

