Оптимально для Украины: на наш рынок выходят заводские бронированные автомобили Volvo (фото)

В Украине стартуют продажи бронированных кроссоверов Volvo. Автомобили защищены от пуль и взрывных устройств.

На украинском рынке будут продавать бронированные кроссоверы Volvo XC60 и XC90. Их подробности раскрыли на сайте официального импортера бренда.

Volvo XC90 Фото: Volvo

Бронированные автомобили Volvo — заводской продукт, а не работа специализированного ателье. Они имеют защиту стандартов NIJ IIIA и VPAM BRV 2009, то есть выдерживают обстрел из пистолетов калибра 9 мм или .44 Magnum, а также взрыв мины, эквивалентной 15 кг тротила, в 4 м от авто.

Кроссоверы Volvo XC60 и XC90 разбирают и интегрируют защиту в их конструкцию. Автомобили получают композитную броню из арамида и пуленепробиваемые стекла толщиной 15 мм, а кузов усиливают элементами из нержавеющей стали.

Volvo XC60 Фото: Volvo

Кроме того, устанавливают 20-дюймовые шины, которые не боятся проколов. Поскольку бронированные авто тяжелее, то также дорабатывают подвеску и устанавливают более эффективные тормоза.

Примечательно, что силовые агрегаты остаются стандартными. Например, кроссовер Volvo XC90 сохраняет "мягкий" гибридный вариант B5 на 250 сил и 455-сильную плагин-гибридную установку T8, которая позволяет проехать до 67 км на электротяге.

Бронированные авто доступны в плагин-гибридном исполнении Фото: Volvo

Внешне бронированные Volvo XC60 и XC90 почти не отличаются от стандартных моделей. К тому же, они сохранили все основные атрибуты комфорта — кожу Nappa в отделке, мультимедийную систему на базе Android, электропривод, вентиляцию и массаж сидений. За доплату доступна мощная акустика Bowers & Wilkins.

