Знаковый электрокроссовер Volvo с запасом хода более 800 км поступил в производство (фото)

Новый Volvo EX60 начали производить в шведском Тросланде. Премиальный электрокроссовер доступен в версиях мощностью до 680 сил с запасом хода до 810 км.

Электромобиль Volvo EX60 начнет выходить на европейский рынок с конца весны, а в Украине появится в третьем квартале. Планы по выпуску модели пересмотрели из-за повышенного спроса. Об этом сообщается на сайте шведского автопроизводителя.

Кроссовер стал первой моделью марки на новой платформе SPA3 Фото: Volvo

Уже известно, что цена Volvo EX60 в Украине стартует с 3 415 800 гривен. 4,8-метровый кроссовер является электрической альтернативой Volvo XC60, а его конкурентами станут Audi Q6 e-tron, BMW iX3 и Mercedes GLC EQ.

Volvo EX60 предлагают в версиях мощностью до 680 сил Фото: Volvo

Кроссовер Volvo EX60 имеет знакомый граненый дизайн с тонкими Т-образными фарами, но совершенно новую "начинку". Это знаковая модель для марки, ведь она первая построена на новой платформе SPA3.

Запас хода Volvo EX60 достигает 810 км Фото: Volvo

Новой является и компоновка салона Volvo EX60 с расположенным высоко цифровым щитком приборов и большим центральным тачскрином. Авто имеет два багажника: задний объемом 523-1647 л и 85-литровый передний.

Электрокар Volvo получил мультимедийную систему на базе Google с искусственным интеллектом и технологию полуавтономного движения от Nvidia.

Новый Volvo EX60 дебютирует в трех модификациях — заднеприводной 374-сильной и полноприводных на 510 и 680 сил. Самая быстрая версия стартует до 100 км/ч за 3,9 с. За доплату предлагают пневмоподвеску.

Салон Volvo EX60 имеет нетипичную компоновку Фото: Volvo

Для электрокара предлагают батареи емкостью 83-117 кВт∙ч, а запас хода составляет от 620 до 810 км. Быстрая зарядка мощностью 400 кВт позволяет добавить 340 км за 10 минут. Кроме того, есть режим повербанка для питания электроприборов.

