Знаковий електрокросовер Volvo із запасом ходу понад 800 км надійшов у виробництво (фото)

Новий Volvo EX60 почали виробляти у шведському Тросланді. Преміальний електрокросовер доступний у версіях потужністю до 680 сил із запасом ходу до 810 км.

Електромобіль Volvo EX60 почне виходити на європейський ринок з кінця весни, а в Україні з'явиться у третьому кварталі. Плани з випуску моделі переглянули через підвищений попит. Про це повідомляється на сайті шведського автовиробника.

Кросовер став першою моделлю марки на новій платформі SPA3

Уже відомо, що ціна Volvo EX60 в Україні стартує з 3 415 800 гривень. 4,8-метровий кросовер є електричною альтернативою Volvo XC60, а його конкурентами стануть Audi Q6 e-tron, BMW iX3 та Mercedes GLC EQ.

Volvo EX60 пропонують у версіях потужністю до 680 сил

Кросовер Volvo EX60 має знайомий гранчастий дизайн із тонкими Т-подібними фарами, але абсолютно нову "начинку". Це знакова модель для марки, адже вона перша збудована на новій платформі SPA3.

Запас ходу Volvo EX60 сягає 810 км

Новим є і компонування салону Volvo EX60 із розташованим високо цифровим щитком приладів та великим центральним тачскріном. Авто має два багажники: задній об'ємом 523-1647 л та 85-літровий передній.

Електрокар Volvo отримав мультимедійну систему на базі Google зі штучним інтелектом та технологію напівавтономного руху від Nvidia.

Новий Volvo EX60 дебютує у трьох модифікаціях – задньопривідній 374-сильній та повнопривідних на 510 і 680 сил. Найшвидша версія стартує до 100 км/год за 3,9 с. За доплату пропонують пневмпопідвіску.

Салон Volvo EX60 має нетипове компонування

Для електрокара пропонують батареї ємністю 83-117 кВт∙год, а запас ходу становить від 620 до 810 км. Швидка зарядка потужністю 400 кВт дозволяє додати 340 км за 10 хвилин. Крім того, є режим повербанка для живлення електроприладів.

