До сотні — за 3,6 с: Volvo представила найшвидший фургон у світі (фото)

Лінійку Volvo EX30 2026 поповнила комерційна модифікація Cargo. Доступний електрокросовер перетворили на вантажний фургон.

Новий Volvo EX30 Cargo презентували у Великій Британії, адже місцеве представництво бренду долучилося до створення комерційної версії. Про це повідомляє видання Auto Express.

Усередині обладнали 1000-літровий відсік Фото: Volvo

Електромобіль Volvo EX30 у виконанні Cargo майже не змінився зовні, лише його задні вікна тонували. У салоні прибрали сидіння другого ряду, що утворило 1000-літровий багажний відсік. Кросовер здатен перевозити до 390 кг вантажів.

У багажнику з'явилося зносостійке покриття підлоги, також встановили гаки для фіксації вантажів. Від водія і переднього пасажира цей відсік відділений перегородкою з віконечком. Для зручності завантаження задні двері тепер відкриваються на більший кут.

880 сил і 4,3 с до сотні: в Україну привезли електрифікованого побратима Volvo XC90 (фото)

Електричний фургон Volvo EX30 Cargo доступний з усіма стандартними силовими установками моделі — задньопривідними на 150 і 272 к. с. та повнопривідною 428-сильною. В останньому випадку розгін до 100 км/год займає 3,6 с, тобто це найшвидший серійний фургон у світі.

Вантажний відсік відділяє перегородка Фото: Volvo

Батареї ємністю 51 і 69 кВт∙год також не змінилися: запас ходу Volvo EX30 Cargo становить від 337 до 474 км. Ціна Volvo EX30 Cargo стартує з 36 тис. фунтів стерлінгів (41 600 євро).

Раніше Фокус повідомляв, що в Європі з'явиться електрифікований сімейний кросовер Volvo із запасом ходу 1200 км.

Також ми писали, що на український ринок вийшов флагманський електромобіль Volvo.