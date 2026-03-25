До сотни — за 3,6 с: Volvo представила самый быстрый фургон в мире (фото)

Линейку Volvo EX30 2026 пополнила коммерческая модификация Cargo. Доступный электрокроссовер превратили в грузовой фургон.

Новый Volvo EX30 Cargo презентовали в Великобритании, ведь местное представительство бренда присоединилось к созданию коммерческой версии. Об этом сообщает издание Auto Express.

Фото: Volvo

Электромобиль Volvo EX30 в исполнении Cargo почти не изменился внешне, лишь его задние окна тонировали. В салоне убрали сиденья второго ряда, что образовало 1000-литровый багажный отсек. Кроссовер способен перевозить до 390 кг грузов.

В багажнике появилось износостойкое покрытие пола, также установили крюки для фиксации грузов. От водителя и переднего пассажира этот отсек отделен перегородкой с окошком. Для удобства загрузки задняя дверь теперь открывается на больший угол.

880 сил и 4,3 с до сотни: в Украину привезли электрифицированного собрата Volvo XC90 (фото)

Электрический фургон Volvo EX30 Cargo доступен со всеми стандартными силовыми установками модели — заднеприводными на 150 и 272 л.с. и полноприводной 428-сильной. В последнем случае разгон до 100 км/ч занимает 3,6 с, то есть это самый быстрый серийный фургон в мире.

Фото: Volvo

Батареи емкостью 51 и 69 кВт∙ч также не изменились: запас хода Volvo EX30 Cargo составляет от 337 до 474 км. Цена Volvo EX30 Cargo стартует с 36 тыс. фунтов стерлингов (41 600 евро).

Ранее Фокус сообщал, что в Европе появится электрифицированный семейный кроссовер Volvo с запасом хода 1200 км.

Также мы писали, что на украинский рынок вышел флагманский электромобиль Volvo.