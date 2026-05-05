Оптимально для України: на наш ринок виходять заводські броньовані автомобілі Volvo (фото)

В Україні стартують продажі броньованих кросоверів Volvo. Автомобілі захищені від куль та вибухових пристроїв.

На українському ринку продаватимуть броньовані кросовери Volvo XC60 та XC90. Їх подробиці розкрили на сайті офіційного імпортера бренду.

Volvo XC90 Фото: Volvo

Броньовані автомобілі Volvo — заводський продукт, а не робота спеціалізованого ательє. Вони мають захист стандартів NIJ IIIA та VPAM BRV 2009, тобто витримують обстріл із пістолетів калібру 9 мм або .44 Magnum, а також вибух міни, еквівалентної 15 кг тротилу, за 4 м від авто.

Кросовери Volvo XC60 і XC90 розбирають та інтегрують захист в їх конструкцію. Автомобілі отримують композитну броню з араміду та куленепробивне скло завтовшки 15 мм, а кузов посилюють елементами з нержавіючої сталі.

Відео дня

Volvo XC60 Фото: Volvo

Крім того, встановлюють 20-дюймові шини, які не бояться проколів. Оскільки броньовані авто важчі, то також доопрацьовують підвіску та встановлюють ефективніші гальма.

Важливо

Тест-драйв нового Volvo XC60 T8: універсальний варіант

Примітно, що силові агрегати залишаються стандартними. Наприклад, кросовер Volvo XC90 зберігає "м'який" гібридний варіант B5 на 250 сил та 455-сильну плагін-гібридну установку T8, яка дозволяє проїхати до 67 км на електротязі.

Броньовані авто доступні в плагін-гібридному виконанні Фото: Volvo

Зовні броньовані Volvo XC60 і XC90 майже не відрізняються від стандартних моделей. До того ж, вони зберегли всі основні атрибути комфорту — шкіру Nappa в оздобленні, мультимедійну систему на базі Android, електропривід, вентиляцію і масаж сидінь. За доплату доступна потужна акустика Bowers & Wilkins.

Між іншим, нещодавно на український ринок вийшов новітній флагманський електромобіль Volvo.

Також Фокус писав, що у виробництво надійшов електрокросовер Volvo EX60 із запасом ходу 810 км