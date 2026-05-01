Легкий и стильный: Segway выпустил первый кроссовый электромотоцикл (фото)

В США презентовали электрический мотоцикл Segway Xaber 300. Кроссовая модель легкая и имеет длинноходную подвеску.

Американская компания Segway известна, прежде всего, своими скутерами, однако также начала выпускать и электрические мотоциклы. Новый Segway Xaber 300 поступит в продажу с 15 мая, сообщает сайт Autoevolution.

Запас хода Segway Xaber 300 — 100 км

Новинка станет одним из самых дешевых мотоциклов бренда. Цена Segway Xaber 300 стартует с 5300 долларов.

Один из самых дорогих в истории: знаковый мотоцикл 1965 года продали за $1,3 миллиона (фото)

Мотоцикл Segway Xaber 300 весит всего 85 кг, поэтому 28-сильного электромотора вполне хватает, чтобы развивать 97 км/ч и разгоняться до 80 км/ч всего за 5,5 с. Небольшая батарея Samsung емкостью 44 А∙ч обеспечивает запас хода до 100 км.

Электробайк имеет длинноходную подвеску

Кроссовый электробайк Segway Xaber 300 неплохо подготовили к бездорожью. Его усиленная подвеска имеет рабочий ход 220 мм, а клиренс составляет 270 мм.

Оснащение включает 2,4-дюймовый цифровой щиток приборов

Замедляют мотоцикл дисковые тормоза диаметром 220 мм с четырехпоршневыми суппортами и функцией рекуперации. Комплектация Segway Xaber 300 включает трекшн контроль и 2,4-дюймовую цифровую панель приборов, с поддержкой навигации и интернета 4G.

Кстати, недавно дебютировал мощный и недорогой китайский спортбайк за $4200.

Также Фокус рассказывал о первых электробайки Brabus с авангардным дизайном.