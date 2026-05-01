Легкий і стильний: Segway випустив перший кросовий електромотоцикл (фото)

У США презентували електричний мотоцикл Segway Xaber 300. Кросова модель легка і має довгоходу підвіску.

Американська компанія Segway відома, передусім, своїми скутерами, проте також почав випускати й електричні мотоцикли. Новий Segway Xaber 300 надійде у продаж із 15 травня, повідомляє сайт Autoevolution.

Запас ходу Segway Xaber 300 — 100 км

Новинка стане одним із найдешевших мотоциклів бренду. Ціна Segway Xaber 300 стартує з 5300 доларів.

Мотоцикл Segway Xaber 300 важить лише 85 кг, тому 28-сильного електромотора цілком вистачає, аби розвивати 97 км/год та розганятися до 80 км/год лише за 5,5 с. Невелика батарея Samsung ємністю 44 А∙год забезпечує запас ходу до 100 км.

Електробайк має довгоходу підвіску

Кросовий електробайк Segway Xaber 300 непогано підготували до бездоріжжя. Його посилена підвіска має робочий хід 220 мм, а кліренс становить 270 мм.

Оснащення включає 2,4-дюймовий цифровий щиток приладів

Сповільнюють мотоцикл дискові гальма діаметром 220 мм з чотирипоршневими супортами та функцією рекуперації. Комплектація Segway Xaber 300 включає трекшн контроль і 2,4-дюймову цифрову панель приладів, із підтримкою навігації та інтернету 4G.

