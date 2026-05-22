Ексклюзив за ціною літака: на аукціоні продали знаменитий Ferrari 60-х (фото)

Кабріолет Ferrari 250 GT California 1963 року пішов із молотка в США за 18,15 мільйона доларів. Суперкар із 280-сильним V12 розвиває 260 км/год.

Така ціна Ferrari 250 GT California на рівні бізнес-джетів не дивує, адже це одна з найдорожчих моделей в історії марки. Про авто розповіли на сайті аукціону Mecum.

Випустили лише 56 Ferrari 250 GT California SWB

Суперкар Ferrari 250 California Spyder розробили спеціально для північноамериканського ринку. На створенні іміджевої моделі наполіг дилер зі США та друг Енцо Феррарі Луїджі Чінетті.

Кабріолет Ferrari 250 GT California має елегантний кузов від ательє Scaglietti з довгим капотом та кілями в американському стилі ззаду. Його салон оздоблений шкірою та деревом.

Суперкар пройшов повну реставрацію

Усього з 1957 по 1963 рік виготовили лише 106 Ferrari 250 GT California Spyder. Конкретно цей кабріолет – останній із 56 авто другої серії (SWB) з вкороченою колісною базою.

До того ж, суперкар Ferrari оснащений потужнішою версією 3,0-літрового V12 на 280 сил та дисковими гальмами. Із 4-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 6,5 с, а максимальна швидкість становить 260 км/год.

Під капотом встановлено 280-сильний V12

Увесь час Ferrari 250 GT California перебував у США. У нього рідні кузов, шасі та двигун. Суперкар пройшов реставрацію і неодноразово вигравав нагороди на ретрошоу.

Між іншим, на цьому ж аукціоні за $9,8 мільйона продали культовий суперкар Ferrari F50 1995 року в новому стані.

