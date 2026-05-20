Несправжня легенда: підроблений Bentley 1930 року оцінили в $600 000 (фото)

У Нідерландах на закритому аукціоні продаватимуть копію Bentley Speed Six 1929 року. Хоча спортивне купе не автентичне, за нього планують отримати 600 000 доларів.

Така ціна Bentley Speed Six може здатися зависокою, адже авто несправжнє. Утім, оригінал коштує щонайменше 10 мільйонів доларів. Про авто розповіли на сайті аукціону RM Sotheby's.

Копію Bentley Speed Six створили в 2018 році Фото: RM Sotheby's

Річ у тім, що відтворили особливе купе Bentley Speed Six Blue Train, яке виготовили в єдиному екземплярі. Свого часу воно прославилося на весь світ завдяки нестандартним перегонам.

Оригінальне авто прославилося тим, що обігнало швидкісний потяг Blue Train Фото: Bentley

Історія Bentley Speed Six Blue Train цікава і незвична. Авто з індивідуальним кузовом купе створили на замовлення британського мільйонера та гонщика Вулфа Барнато. У березні 1930 року він перебував на відпочинку в Каннах і побився об заклад, що зможе обігнати один із найшвидших поїздів свого часу — Blue Train.

Bentley Speed Six відтворили до найменших деталей Фото: RM Sotheby's

Експрес курсував між Каннами та Лондоном і Вулф Барнато заявив, що досягне фінішу раніше, ніж потяг доїде до Ла-Маншу. Аристократ виграв парі: його Bentley Speed Six подолав 1340 км за 22 години, попри туман та пробите колесо. Після цього в автомобіля Барнато з'явилося прізвисько Blue Train.

Копія Bentley Blue Train створена британською компанією Racing Green у 2018 році. Дизайн та салон оригінального авто відтворили до найменших деталей.

Купе оснащене 160-сильною рядною вісімкою Фото: RM Sotheby's

В основі репліки лежить Bentley Mark VI 1953 року. Авто оснащене 5,8-літровою рядною вісімкою Bentley B80 на 160 сил. Пробіг становить 2900 км.

