Розвиває понад 320 км/год: Audi відтворила рекордний 16-циліндровий спорткар 1930-х (фото)

Уславлений спорткар Auto Union Lucca 1935 року повернули до життя. Обтічне середньомоторне авто із двигуном V16 свого часу встановило світовий рекорд швидкості — розвинуло понад 320 км/год.

Auto Union Lucca відтворили спеціалісти підрозділу Audi Tradition, причому над проєктом працювали три роки. Публіці його покажуть у липні на Фестивалі швидкості в британському Гудвуді. Про унікальне авто розповіли на офіційному сайті німецького автовиробника.

У 1935 році болід встановив світовий рекорд швидкості — 326,975 км/год Фото: Audi

Цей спорткар розробив знаменитий конструктор Фердинанд Порше спеціально для того, аби встановити світовий рекорд швидкості. За основу взяли середньомоторний гоночний болід Auto Union Type B.

Важливо

У Києві показали Mercedes 1970 року в оригінальному стані та з цікавою історією (фото)

Авто отримало обтічний алюмінієвий кузов із закритою кабіною. Його випробували в аеродинамічній трубі та добилися коефіцієнту лобового опору на рівні 0,43. Auto Union оснастили 5,0-літровим компресорним V16 на 375 сил.

Відео дня

Над проєктом працювали три роки Фото: Audi

15 лютого 1935 року на італійській автостраді Флоренція-Віареджо біля міста Лукка Ганс Штук на Auto Union розвинув 326,975 км/год, а середня швидкість за результатами кількох заїздів склала 320,267 км/год. Це був новий світовий рекорд швидкості на дорогах загального користування.

Auto Union Lucca розробив Фердинанд Порше Фото: Audi

Пізніше болід Auto Union Lucca брав участь у перегонах. До нашого часу рекордний спорткар не зберігся і саме тому в Audi вирішили створити його репліку.

Обтічне алюмінієве авто важить 960 кг Фото: Audi Болід оснащений 6,0-літровим компресорним V16 на 520 сил Фото: Audi

Новий Auto Union Lucca в точності повторює модель 1935 року та використовує оригінальні комплектуючі, проте отримав потужніший 6,0-літровий V16 на 520 сил від Auto Union Type C 1936 року. Двигун працює на суміші бензину, метанолу та толуолу. Маса авто — усього 960 кг.

Між іншим, це не перший такий проєкт від Audi, адже у 2024 році відтворили секретний 16-циліндровий суперкар Auto Union. Фердинанд Порше спроєктував швидкісне серійне авто у середині 30-х, проте тоді його так і не втілили у металі.

Також Фокус розповідав про потужний сімейний електромобіль Audi з запасом ходу 770 км у Києві.