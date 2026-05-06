Розвиває понад 320 км/год: Audi відтворила рекордний 16-циліндровий спорткар 1930-х (фото)
Уславлений спорткар Auto Union Lucca 1935 року повернули до життя. Обтічне середньомоторне авто із двигуном V16 свого часу встановило світовий рекорд швидкості — розвинуло понад 320 км/год.
Auto Union Lucca відтворили спеціалісти підрозділу Audi Tradition, причому над проєктом працювали три роки. Публіці його покажуть у липні на Фестивалі швидкості в британському Гудвуді. Про унікальне авто розповіли на офіційному сайті німецького автовиробника.
Цей спорткар розробив знаменитий конструктор Фердинанд Порше спеціально для того, аби встановити світовий рекорд швидкості. За основу взяли середньомоторний гоночний болід Auto Union Type B.Важливо
Авто отримало обтічний алюмінієвий кузов із закритою кабіною. Його випробували в аеродинамічній трубі та добилися коефіцієнту лобового опору на рівні 0,43. Auto Union оснастили 5,0-літровим компресорним V16 на 375 сил.
15 лютого 1935 року на італійській автостраді Флоренція-Віареджо біля міста Лукка Ганс Штук на Auto Union розвинув 326,975 км/год, а середня швидкість за результатами кількох заїздів склала 320,267 км/год. Це був новий світовий рекорд швидкості на дорогах загального користування.
Пізніше болід Auto Union Lucca брав участь у перегонах. До нашого часу рекордний спорткар не зберігся і саме тому в Audi вирішили створити його репліку.
Новий Auto Union Lucca в точності повторює модель 1935 року та використовує оригінальні комплектуючі, проте отримав потужніший 6,0-літровий V16 на 520 сил від Auto Union Type C 1936 року. Двигун працює на суміші бензину, метанолу та толуолу. Маса авто — усього 960 кг.
Між іншим, це не перший такий проєкт від Audi, адже у 2024 році відтворили секретний 16-циліндровий суперкар Auto Union. Фердинанд Порше спроєктував швидкісне серійне авто у середині 30-х, проте тоді його так і не втілили у металі.
