Развивает более 320 км/ч: Audi воссоздала рекордный 16-цилиндровый спорткар 1930-х (фото)

Прославленный спорткар Auto Union Lucca 1935 года вернули к жизни. Обтекаемое среднемоторное авто с двигателем V16 в свое время установило мировой рекорд скорости — развило более 320 км/ч.

Auto Union Lucca воссоздали специалисты подразделения Audi Tradition, причем над проектом работали три года. Публике его покажут в июле на Фестивале скорости в британском Гудвуде. Об уникальном авто рассказали на официальном сайте немецкого автопроизводителя.

В 1935 году болид установил мировой рекорд скорости — 326,975 км/ч Фото: Audi

Этот спорткар разработал знаменитый конструктор Фердинанд Порше специально для того, чтобы установить мировой рекорд скорости. За основу взяли среднемоторный гоночный болид Auto Union Type B.

Авто получило обтекаемый алюминиевый кузов с закрытой кабиной. Его испытали в аэродинамической трубе и добились коэффициента лобового сопротивления на уровне 0,43. Auto Union оснастили 5,0-литровым компрессорным V16 на 375 сил.

15 февраля 1935 года на итальянской автостраде Флоренция-Виареджо возле города Лукка Ганс Штук на Auto Union развил 326,975 км/ч, а средняя скорость по результатам нескольких заездов составила 320,267 км/ч. Это был новый мировой рекорд скорости на дорогах общего пользования.

Позже болид Auto Union Lucca участвовал в гонках. До нашего времени рекордный спорткар не сохранился и именно поэтому в Audi решили создать его реплику.

Обтекаемое алюминиевое авто весит 960 кг Фото: Audi Болид оснащен 6,0-литровым компрессорным V16 на 520 сил Фото: Audi

Новый Auto Union Lucca в точности повторяет модель 1935 года и использует оригинальные комплектующие, однако получил более мощный 6,0-литровый V16 на 520 сил от Auto Union Type C 1936 года. Двигатель работает на смеси бензина, метанола и толуола. Масса авто — всего 960 кг.

Между прочим, это не первый такой проект от Audi, ведь в 2024 году воссоздали секретный 16-цилиндровый суперкар Auto Union. Фердинанд Порше спроектировал скоростное серийное авто в середине 30-х, однако тогда его так и не воплотили в металле.

