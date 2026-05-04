Запас хода — 770 км: в Киеве появился мощный электрокар Audi без четырех колец (фото)
В Киеве заметили новый Audi E5 Sportback. Электрический универсал доступен в версиях мощностью до 787 сил с запасом хода до 770 км.
Универсал Audi E5 Sportback — первый представитель новой линейки недорогих электрических моделей марки, которые не имеют эмблемы с четырьмя кольцами. Его фото опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.
Электрокар выпускают в Китае совместно с концерном SAIC и поставляют к нам неофициально. Цена Audi E5 Sportback в Украине составляет 47-57 тыс. долларов.
Электромобиль Audi E5 Sportback — 4,9-метровый универсал с элегантным обтекаемым дизайном. У него длинный капот, изогнутая крыша и тоненькая оптика.
В салоне Audi E5 Sportback установили экран на всю ширину передней панели. Вместо зеркал заднего вида установлены камеры.
Новый Audi E5 Sportback доступен в заднеприводных версиях мощностью 299 и 408 л.с. и полноприводных вариантах на 525 и 787 сил. Разгон до 100 км/ч занимает от 3,4 до 6,1 с, а максимальная скорость составляет 205-230 км/ч.
На выбор предлагают батареи емкостью 83 и 100 кВт∙ч: запас хода составляет 647-773 км. 800-вольтовая архитектура поддерживает быструю зарядку: добавить 370 км можно за 10 минут.
Между прочим, недавно дебютировал собрат E5 — электрокроссовер Audi E7X с запасом хода 750 км.
