Запас хода — 770 км: в Киеве появился мощный электрокар Audi без четырех колец (фото)

В Киеве заметили новый Audi E5 Sportback. Электрический универсал доступен в версиях мощностью до 787 сил с запасом хода до 770 км.

Универсал Audi E5 Sportback — первый представитель новой линейки недорогих электрических моделей марки, которые не имеют эмблемы с четырьмя кольцами. Его фото опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Электрокар выпускают в Китае совместно с концерном SAIC и поставляют к нам неофициально. Цена Audi E5 Sportback в Украине составляет 47-57 тыс. долларов.

Запас хода Audi E5 Sportback достигает 773 км Фото: Topcars UA

Электромобиль Audi E5 Sportback — 4,9-метровый универсал с элегантным обтекаемым дизайном. У него длинный капот, изогнутая крыша и тоненькая оптика.

В салоне Audi E5 Sportback установили экран на всю ширину передней панели. Вместо зеркал заднего вида установлены камеры.

Відео дня

Важно

Элегантный и быстрый: в Украине появился новейший заряженный Audi за 3,8 миллиона (фото)

Новый Audi E5 Sportback доступен в заднеприводных версиях мощностью 299 и 408 л.с. и полноприводных вариантах на 525 и 787 сил. Разгон до 100 км/ч занимает от 3,4 до 6,1 с, а максимальная скорость составляет 205-230 км/ч.

На всю ширину передней панели установили экран Фото: Audi

На выбор предлагают батареи емкостью 83 и 100 кВт∙ч: запас хода составляет 647-773 км. 800-вольтовая архитектура поддерживает быструю зарядку: добавить 370 км можно за 10 минут.

Между прочим, недавно дебютировал собрат E5 — электрокроссовер Audi E7X с запасом хода 750 км.

Также Фокус рассказывал о 727-сильном заряженном универсале BMW M5 в Киеве.