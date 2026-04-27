Элегантный и быстрый: в Украине появился новейший заряженный Audi за 3,8 миллиона (фото)

В Киеве сфотографировали новый Audi S5 2025 года. Заряженное 367-сильное авто способно разогнаться до сотни за 4,5 с.

Новый Audi A5 B10 и его спортивная версия S5 пока являются редкостью на наших дорогах, ведь их продажи стартовали в прошлом году. Фото автомобиля опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Audi S5 стартует до сотни за 4,5 с Фото: Topcars UA

Audi A5 изменил свое место в линейке марки, ведь эта модель заменила Audi A4 и теперь доступна в кузовах лифтбек и универсал. 4,8-метровое авто отличается стремительным элегантным дизайном.

В салоне Audi A5 2025 установлены два экрана на передней панели, а за доплату доступен третий дисплей. Audi S5 получил спортивные кресла и руль. Объем багажника составляет 445-1299 л.

Под капотом Audi S5 установлен 3,0-литровый V6 с турбонаддувом, который развивает 367 л.с. и 550 Н∙м, который дополнен "мягкой" гибридной установкой.

В салоне установлены спортивные руль и кресла Фото: Audi

С 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями разгон до 100 км/ч занимает 4,5 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Кроме того, автомобиль оснащен полным приводом Quattro со спортивным дифференциалом. Цена Audi S5 в Украине стартует с 3 819 050 гривен.

Между прочим, недавно дебютировал 680-сильный электромобиль Audi за $35 000 с запасом хода 750 км. Он не имеет эмблемы с четырьмя кольцами.

