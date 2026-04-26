680 сил и запас хода 750 км: Audi показала электрический аналог Q8 за $35 000 (видео)

Новый Audi E7X впервые показали публике на автошоу в Пекине. Электрокроссовер без эмблемы с четырьмя кольцами стартует до сотни за 3,9 с и способен проехать 750 км без подзарядки.

Электромобиль Audi E7X вскоре выйдет на китайский рынок по цене от $35 000. Его подробности раскрыли на сайте немецкого автопроизводителя.

Именно в Китае будут производить электрокроссовер Audi E7X. Это второй (после универсала Audi E5 Sportback) представитель линейки недорогих моделей, созданных совместно с концерном SAIC. Их отличительная черта — отсутствие эмблемы с четырьмя кольцами.

Дизайн Audi E7X 2026

Электрокар в профиль напоминает кроссовер Audi Q8 и тоже отличается граненым стилем, однако у него футуристический дизайн передней и задней части с тоненькими диодными кольцами передней и задней оптики. Вместо зеркал установили камеры.

Відео дня

Audi E7X отличается футуристическим дизайном передней части Фото: Audi

Габариты Audi E7X 2026:

длина — 5049 мм;

ширина — 1997 мм;

высота — 1710 мм;

колесная база — 3060 мм;

масса — 2584 кг.

Запас хода Audi E7X достигает 751 км Фото: Audi

Интерьер и комплектация Audi E7X

Салон Audi E7X отделали кожей и деревом. Электрокар получил приплюснутый руль и большой 59-дюймовый экран на всю ширину передней панели.

Отдельный монитор доступен для задних пассажиров. Доступно два варианта второго ряда: трехместный диван или два отдельных кресла с электроприводом, подогревом, вентиляцией и массажем.

На всю ширину передней панели растянут экран Фото: Audi

Кроме того, комплектация Audi E7X включает матричную оптику, 21-дюймовые диски, панорамную крышу с изменяемой тонировкой, трехзонный климат-контроль, холодильник, акустику Bose с 23 динамиками, систему полуавтономного движения.

Важно

Новый Audi E7X, характеристики

Электромобиль Audi E7X дебютировал в 408-сильной заднеприводной и 680-сильной полноприводной версиях. Более мощный вариант способен разогнаться до 100 км/ч за 3,9 с и развить 230 км/ч.

Для задних пассажиров доступны отдельные кресла с электроприводом и массажем Фото: Audi

На выбор предлагаются батареи емкостью 100 и 109 кВт∙ч, а запас хода достигает 751 км. 900-вольтная архитектура позволяет быструю зарядку на 80% за 13 минут.

Между прочим, на автосалоне в Пекине показали и семейный электрокроссовер Mercedes-Benz с запасом хода 700 км.

