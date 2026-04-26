680 сил і запас ходу 750 км: Audi показала електричний аналог Q8 за $35 000 (відео)
Новий Audi E7X вперше показали публіці на автошоу в Пекіні. Електрокросовер без емблеми з чотирма кільцями стартує до сотні за 3,9 с і здатен проїхати 750 км без підзарядки.
Електромобіль Audi E7X невдовзі вийде на китайський ринок за ціною від $35 000. Його подробиці розкрили на сайті німецького автовиробника.
Саме в Китаї виготовлятимуть електрокросовер Audi E7X. Це другий (після універсала Audi E5 Sportback) представник лінійки недорогих моделей, створених спільно із концерном SAIC. Їх відмінна риса – відсутність емблеми з чотирма кільцями.
Дизайн Audi E7X 2026
Електрокар у профіль нагадує кросовер Audi Q8 і теж вирізняється гранчастим стилем, проте у нього футуристичний дизайн передньої і задньої частини із тоненькими діодними кільцями передньої та задньої оптики. Замість дзеркал встановили камери.
Габарити Audi E7X 2026:
- довжина — 5049 мм;
- ширина — 1997 мм;
- висота — 1710 мм;
- колісна база — 3060 мм;
- маса — 2584 кг.
Інтер'єр і комплектація Audi E7X
Салон Audi E7X оздобили шкірою і деревом. Електрокар отримав приплюснуте кермо і великий 59-дюймовий екран на всю ширину передньої панелі.
Окремий монітор доступний для задніх пасажирів. Доступно два варіанти другого ряду: тримісний диван або два окремі крісла з електроприводом, підігрівом, вентиляцією і масажем.
Крім того, комплектація Audi E7X включає матричну оптику, 21-дюймові диски, панорамний дах зі змінним тонуванням, тризонний клімат-контроль, холодильник, акустику Bose із 23 динаміками, систему напівавтономного руху.Важливо
Новий Audi E7X, характеристики
Електромобіль Audi E7X дебютував у 408-сильній задньопривідній та 680-сильній повнопривідній версіях. Потужніший варіант здатен розігнатися до 100 км/год за 3,9 с та розвинути 230 км/год.
На вибір пропонують батареї ємністю 100 і 109 кВт∙год, а запас ходу сягає 751 км. 900-вольтна архітектура дозволяє швидку зарядку на 80% за 13 хвилин.
