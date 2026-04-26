680 сил і запас ходу 750 км: Audi показала електричний аналог Q8 за $35 000 (відео)

Новий Audi E7X вперше показали публіці на автошоу в Пекіні. Електрокросовер без емблеми з чотирма кільцями стартує до сотні за 3,9 с і здатен проїхати 750 км без підзарядки.

Електромобіль Audi E7X невдовзі вийде на китайський ринок за ціною від $35 000. Його подробиці розкрили на сайті німецького автовиробника.

Саме в Китаї виготовлятимуть електрокросовер Audi E7X. Це другий (після універсала Audi E5 Sportback) представник лінійки недорогих моделей, створених спільно із концерном SAIC. Їх відмінна риса – відсутність емблеми з чотирма кільцями.

Дизайн Audi E7X 2026

Електрокар у профіль нагадує кросовер Audi Q8 і теж вирізняється гранчастим стилем, проте у нього футуристичний дизайн передньої і задньої частини із тоненькими діодними кільцями передньої та задньої оптики. Замість дзеркал встановили камери.

Audi E7X вирізняється футуристичним дизайном передньої частини Фото: Audi

Габарити Audi E7X 2026:

довжина — 5049 мм;

ширина — 1997 мм;

висота — 1710 мм;

колісна база — 3060 мм;

маса — 2584 кг.

Запас ходу Audi E7X сягає 751 км Фото: Audi

Інтер'єр і комплектація Audi E7X

Салон Audi E7X оздобили шкірою і деревом. Електрокар отримав приплюснуте кермо і великий 59-дюймовий екран на всю ширину передньої панелі.

Окремий монітор доступний для задніх пасажирів. Доступно два варіанти другого ряду: тримісний диван або два окремі крісла з електроприводом, підігрівом, вентиляцією і масажем.

На всю ширину передньої панелі розтягнуто екран Фото: Audi

Крім того, комплектація Audi E7X включає матричну оптику, 21-дюймові диски, панорамний дах зі змінним тонуванням, тризонний клімат-контроль, холодильник, акустику Bose із 23 динаміками, систему напівавтономного руху.

Новий Audi E7X, характеристики

Електромобіль Audi E7X дебютував у 408-сильній задньопривідній та 680-сильній повнопривідній версіях. Потужніший варіант здатен розігнатися до 100 км/год за 3,9 с та розвинути 230 км/год.

Для задніх пасажирів доступні окремі крісла з електроприводом і масажем Фото: Audi

На вибір пропонують батареї ємністю 100 і 109 кВт∙год, а запас ходу сягає 751 км. 900-вольтна архітектура дозволяє швидку зарядку на 80% за 13 хвилин.

Між іншим, на автосалоні в Пекіні показали і сімейний електрокросовер Mercedes-Benz із запасом ходу 700 км.

