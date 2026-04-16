Audi готує надпотужний заряджений кросовер на 640 сил: перші фото

Кросовер Audi Q5 уперше в історії отримає заряджену версію RS. Її оснастять надпотужною плагін-гібридною установкою.

Новий Audi RS Q5 офіційно презентують у кінці 2027 або в 2028 році, проте його прототип уже встигли помітити під час випробувань у Німеччині. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Тестове авто замаскували під менш потужний кросовер Audi SQ5, проте його видають розширені колісні арки, більші литі диски та овальні вихлопні труби.

Фото: Motor.es

Салон Audi RS Q5 важко розгледіти, проте видно, що всередині встановлені спортивні сидіння. Також очікується, що кросоверу додадуть карбон у внутрішнє оздоблення та змінять графіку екранів.

Стало відомо, що кросовер Audi RS Q5 буде плагін-гібридом – отримає силову установку від нового RS5. 2,9-літровий V6 твін-турбо та електромотор сумарно розвивають 640 к. с. та 825 Н∙м, також встановлять батарею ємністю 25,9 кВт∙год.

Це дозволить не лише стартувати до 100 км/год менш ніж за 4 с, а й долати понад 80 км в електричному режимі. Новий Audi RS Q5 також повинен отримати спортивну пневмопідвіску і повний привід із векторизацією тяги, а за доплату йому запропонують карбоново-керамічні гальма.

