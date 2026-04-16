Audi готовит сверхмощный заряженный кроссовер на 640 сил: первые фото

Кроссовер Audi Q5 впервые в истории получит заряженную версию RS. Ее оснастят сверхмощной плагин-гибридной установкой.

Новый Audi RS Q5 официально презентуют в конце 2027 или в 2028 году, однако его прототип уже успели заметить во время испытаний в Германии. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Тестовое авто замаскировали под менее мощный кроссовер Audi SQ5, однако его выдают расширенные колесные арки, более крупные литые диски и овальные выхлопные трубы.

Audi RS Q5 станет 639-сильным плагин-гибридом

Салон Audi RS Q5 трудно разглядеть, однако видно, что внутри установлены спортивные сиденья. Также ожидается, что кроссоверу добавят карбон во внутреннюю отделку и изменят графику экранов.

Важно

Стало известно, что кроссовер Audi RS Q5 будет плагин-гибридом — получит силовую установку от нового RS5. 2,9-литровый V6 твин-турбо и электромотор суммарно развивают 640 л.с. и 825 Н∙м, также установят батарею емкостью 25,9 кВт∙ч.

Відео дня

Это позволит не только стартовать до 100 км/ч менее чем за 4 с, но и преодолевать более 80 км в электрическом режиме. Новый Audi RS Q5 также должен получить спортивную пневмоподвеску и полный привод с векторизацией тяги, а за доплату ему предложат карбоново-керамические тормоза.

