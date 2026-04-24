Двері як у Rolls-Royce і 1400 сил: презентовано екстравагантний кросовер Zeekr (фото)

Великий кросовер Zeekr 9X отримав оригінальну розкішну версію. Вона оснащена 1400-сильною установкою, а в її оздобленні використали чимало карбону

Тюнінг Zeekr 9X виконали фахівці Mansory, а назвали проект First Edition. Про нього розповіли на сайті знаменитого німецького ательє.

У Mansory встановили карбонові обвіс, спойлер і декор Фото: Mansory

Новий Zeekr 9X дуже нагадує Rolls-Royce Cullinan, з яким часто працюють у Mansory. Китайський кросовер у виконанні First Edition навіть отримав задні двері, які відчиняються проти руху як у Rolls-Royce.

Крім того, кросовер Zeekr 9X Mansory вирізняється особливою решіткою радіатора, а також карбоновими обвісом, спойлером і декором. Встановлено й 24-дюймові ковані диски FT.19.

Салон оздобили шкірою, алькантарою і карбоном Фото: Mansory

Салон Zeekr 9X First Edition оздобили білою шкірою, чорною алькантарою та карбоном. Третій ряд крісел прибрали, а на другому — встановлені окремі сидіння з електроприводом, підігрівом, вентиляцією і масажем.

За основу взяли топовий кросовер Zeekr 9X 2026 з 1400-сильною плагін-гібридною установкою і батареєю на 70 кВт∙год. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 3,1 с і розвинути 240 км/год.

Ззаду встановили окремі сидіння з електроприводом і масажем Фото: Mansory

Авто може проїхати 300 км в електричному режимі, а загальний запас ходу на бензині та електротязі — 1250 км. За комфорт їзди відповідає пневмопідвіска.

