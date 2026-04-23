Розкіш і епатаж: у Києві помітили новітній кросовер Rolls-Royce з яскравим тюнінгом (фото)

У Києві сфотографували новий Rolls-Royce Cullinan. Дорогий представницький кросовер вартістю понад $500 000 вирізняється екстравагантним тюнінгом.

Тюнінг Rolls-Royce Cullinan — робота знаменитого німецького ательє Mansory. Світлини люксового кросовера опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Кросовер має обвіс та 24-дюймові диски Фото: Topcars UA

За основу для доопрацювання вибрали новий Rolls-Royce Cullinan після фейсліфтингу — він пізнається за зміненою передньою частиною. Кросовер отримав нові карбонові бампери, обвіс, декор і розширювачі арок, а на даху встановлено спойлер. Також привертають до себе увагу 24-дюймові ковані диски FD.15.

Салон Rolls-Royce Cullinan Mansory на фото не потрапив. Як відомо, німецькі тюнери за доплату пропонують оздоблення дорогою шкірою яскравих кольорів та карбоном.

Під капотом Rolls-Royce Cullinan встановлено 6,75-літровий V12 із турбонаддувом. У стандартній версії він розвиває 571 к. с. і 850 Н∙м та дозволяє розганятися до 100 км/год за 5,2 с і розвивати 250 км/год.

У Mansory пропонують яскраві варіанти оздоблення салону Фото: Mansory

Утім, у Mansory можуть доопрацювати двигун Rolls-Royce Cullinan та збільшити його віддачу до 720 сил і 1050 Н∙м. У цьому випадку спринт до сотні займає 4,8 с. Ціна Rolls-Royce Cullinan Mansory у найдорожчому виконанні може зрости до мільйона доларів.

