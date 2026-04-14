Тритонний "Соловейко": Rolls-Royce представив найрозкішніший електрокар у світі (фото)

У Великій Британії представили новий Rolls-Royce Project Nightingale. Розкішний кабріолет за $9,5 мільйона отримав електричну установку.

Електромобіль Rolls-Royce Project Nightingale ("Проєкт Соловейко") стане первістком у новій лінійці ексклюзивних лімітованих моделей Coachbuild Collection. Про нього розповіли на сайті британського автовиробника.

Фото: Rolls-Royce

Кабріолет Rolls-Royce Project Nightingale — величезна сухопутна яхта завдовжки 5,76 м і масою приблизно три тонни. Його творці надихалися дизайном особливих Rolls-Royce Phantom 10EX та 17EX 1928 року і саме тому електрокар має витягнутий силует із довжелезним капотом та звуженою "кормою". Класична хромована решітка радіатора поєднується із сучасними тоненькими фарами.

Фото: Rolls-Royce

Стандартними є 24-дюймові диски. Спеціально для Rolls-Royce Project Nightingale розробили багатошаровий м'який дах.

Двері Rolls-Royce Project Nightingale традиційно відкриваються проти руху. В оздобленні двомісного салону використали дорогі шкіру та дерево, а підсвічування передньої панелі та дверних карт імітує зоряне небо. Вінтажний стиль поєднується із сучасними дисплеями.

Фото: Rolls-Royce

Кабріолет збудований на платформі електричного купе Rolls-Royce Spectre та отримав його двомоторну установку. Нагадаємо, що Spectr випускають у версіях на 585 та 659 сил із батареєю ємністю 107 кВт∙год і запасом ходу понад 500 км.

Фото: Rolls-Royce

Усього випустять лише 100 таких кабріолетів. Приблизна ціна Rolls-Royce Project Nightingale складе 7 мільйонів фунтів стерлінгів ($9,5 мільйона). Отже, це найрозкішніший і найдорожчий електромобіль у світі. Більше подробиць новинки стане відомо ближче до дати старту виробництва в 2028 році.

