Трехтонный "Соловей": Rolls-Royce представил самый роскошный электрокар в мире (фото)

В Великобритании представили новый Rolls-Royce Project Nightingale. Роскошный кабриолет за $9,5 миллиона получил электрическую установку.

Электромобиль Rolls-Royce Project Nightingale ("Проект Соловей") станет первенцем в новой линейке эксклюзивных лимитированных моделей Coachbuild Collection. О нем рассказали на сайте британского автопроизводителя.

Авто достигает 5,76 м в длину Фото: Rolls-Royce

Кабриолет Rolls-Royce Project Nightingale — огромная сухопутная яхта длиной 5,76 м и массой примерно три тонны. Его создатели вдохновлялись дизайном особых Rolls-Royce Phantom 10EX и 17EX 1928 года и именно поэтому электрокар имеет вытянутый силуэт с длиннющим капотом и суженной "кормой". Классическая хромированная решетка радиатора сочетается с современными тонкими фарами.

Задняя часть Rolls-Royce Project Nightingale сужена Фото: Rolls-Royce

Стандартными являются 24-дюймовые диски. Специально для Rolls-Royce Project Nightingale разработали многослойную мягкую крышу.

Відео дня

Важно

Воплощение роскоши: история Rolls-Royce и самые известные авто марки (фото)

Двери Rolls-Royce Project Nightingale традиционно открываются против движения. В отделке двухместного салона использовали дорогие кожу и дерево, а подсветка передней панели и дверных карт имитирует звездное небо. Винтажный стиль сочетается с современными дисплеями.

Салон отделан дорогой кожей и деревом Фото: Rolls-Royce

Кабриолет построен на платформе электрического купе Rolls-Royce Spectre и получил его двухмоторную установку. Напомним, что Spectr выпускается в версиях на 585 и 659 сил с батареей емкостью 107 кВт∙ч и запасом хода более 500 км.

Выпустят всего 100 Rolls-Royce Project Nightingale Фото: Rolls-Royce

Всего выпустят всего 100 таких кабриолетов. Приблизительная цена Rolls-Royce Project Nightingale составит 7 миллионов фунтов стерлингов ($9,5 миллиона). Это самый дорогой и роскошный электромобиль в мире. Больше подробностей новинки станет известно поближе к дате старта производства в 2028 году.

Кстати, недавно дебютировали самые дорогие электромобили Tesla для избранных.

Также Фокус писал об электрическом конкуренте Rolls-Royce Cullinan из Китая.