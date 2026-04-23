Роскошь и эпатаж: в Киеве заметили новейший кроссовер Rolls-Royce с ярким тюнингом (фото)

В Киеве сфотографировали новый Rolls-Royce Cullinan. Дорогой представительский кроссовер стоимостью более $500 000 отличается экстравагантным тюнингом.

Тюнинг Rolls-Royce Cullinan — работа знаменитого немецкого ателье Mansory. Фотографии люксового кроссовера опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Кроссовер имеет обвес и 24-дюймовые диски Фото: Topcars UA

За основу для доработки выбрали новый Rolls-Royce Cullinan после фейслифтинга — он узнается по измененной передней части. Кроссовер получил новые карбоновые бамперы, обвес, декор и расширители арок, а на крыше установлен спойлер. Также привлекают к себе внимание 24-дюймовые кованые диски FD.15.

Салон Rolls-Royce Cullinan Mansory на фото не попал. Как известно, немецкие тюнеры за доплату предлагают отделку дорогой кожей ярких цветов и карбоном.

Под капотом Rolls-Royce Cullinan установлен 6,75-литровый V12 с турбонаддувом. В стандартной версии он развивает 571 л. с. и 850 Н∙м и позволяет разгоняться до 100 км/ч за 5,2 с и развивать 250 км/ч.

В Mansory предлагают яркие варианты отделки салона Фото: Mansory

Впрочем, в Mansory могут доработать двигатель Rolls-Royce Cullinan и увеличить его отдачу до 720 сил и 1050 Н∙м. В этом случае спринт до сотни занимает 4,8 с. Цена Rolls-Royce Cullinan Mansory в самом дорогом исполнении может вырасти до миллиона долларов.

