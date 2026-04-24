Двери как у Rolls-Royce и 1400 сил: презентован экстравагантный кроссовер Zeekr (фото)

Большой кроссовер Zeekr 9X получил оригинальную роскошную версию. Она оснащена 1400-сильной установкой, а в ее отделке использовали немало карбона

Тюнинг Zeekr 9X выполнили специалисты Mansory, а назвали проект First Edition. О нем рассказали на сайте знаменитого немецкого ателье.

В Mansory установили карбоновые обвес, спойлер и декор Фото: Mansory

Новый Zeekr 9X очень напоминает Rolls-Royce Cullinan, с которым часто работают в Mansory. Китайский кроссовер в исполнении First Edition даже получил задние двери, которые открываются против движения как у Rolls-Royce.

Роскошь и эпатаж: в Киеве заметили новейший кроссовер Rolls-Royce с ярким тюнингом (фото)

Кроме того, кроссовер Zeekr 9X Mansory отличается особой решеткой радиатора, а также карбоновым обвесом, спойлером и декором. Установлены и 24-дюймовые кованые диски FT.19.

Салон отделали кожей, алькантарой и карбоном Фото: Mansory

Салон Zeekr 9X First Edition отделали белой кожей, черной алькантарой и карбоном. Третий ряд кресел убрали, а на втором — установлены отдельные сиденья с электроприводом, подогревом, вентиляцией и массажем.

За основу взяли топовый кроссовер Zeekr 9X 2026 с 1400-сильной плагин-гибридной установкой и батареей на 70 кВт∙ч. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,1 с и развить 240 км/ч.

Сзади установили отдельные сиденья с электроприводом и массажем Фото: Mansory

Авто может проехать 300 км в электрическом режиме, а общий запас хода на бензине и электротяге — 1250 км. За комфорт езды отвечает пневмоподвеска.

Между прочим, недавно на рынок вышел еще один семейный кроссовер Zeekr на 1400 сил.

Также Фокус писал о тюнингованном Range Rover Brabus на "бляхах" в Киеве.