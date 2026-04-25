Mercedes представив практичний сімейний електрокросовер із запасом ходу 700 км (фото)

Електромобіль Mercedes-Benz GLC EQ отримав нову сімейну версію. Кросовер із трьома рядами сидінь багато оснащений і може проїхати 700 км без підзарядки.

Новий Mercedes GLC L презентували на Пекінському автосалоні й невдовзі він вийде на ринок. Його подробиці розкрили на офіційному сайті німецького автовиробника.

Електрокросовер Mercedes GLC L зовні майже не відрізняється від стандартної моделі й зберігає елегантний обтічний дизайн із широкою хромованою решіткою радіатора та оптикою, прикрашеною логотипами Mercedes-Benz. Його довжину збільшили на 104 мм, а колісну базу – на 55 мм.

Фото: Mercedes-Benz

Габарити Mercedes GLC L:

довжина – 4933 мм;

ширина – 1902 мм;

висота – 1710 мм;

колісна база – 3027 мм.

Фото: Mercedes-Benz

Збільшені розміри дозволили додати третій ряд сидінь. Новий Mercedes GLC L пропонують у шестимісному виконанні. Компонування салону з великим екраном на всю передню панель не змінилося.

Відео дня

Важливо

Комплектація Mercedes-Benz GLC L розширена і включає шкіряний салон, панорамний дах зі змінним тонуванням, акустику Burmester, роздільний клімат-контроль, електропривід сидінь і дверей багажника, підігрів, вентиляцію та масаж крісел.

Фото: Mercedes-Benz

Електромобіль Mercedes GLC L оснащений менш потужною повнопривідною установкою на 421 к. с. та 800 Н∙м. Із батареєю ємністю 89 кВт∙год запас ходу становить 700 км, а швидка зарядка дозволить додати 260 км за 10 хвилин.

До речі, електрокаром став і новий Mercedes C-Class, який нещодавно презентували. Його запас ходу сягає 800 км.

