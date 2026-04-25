Mercedes представил практичный семейный электрокроссовер с запасом хода 700 км (фото)
Электромобиль Mercedes-Benz GLC EQ получил новую семейную версию. Кроссовер с тремя рядами сидений богато оснащен и может проехать 700 км без подзарядки.
Новый Mercedes GLC L презентовали на Пекинском автосалоне и вскоре он выйдет на рынок. Его подробности раскрыли на официальном сайте немецкого автопроизводителя.
Электрокроссовер Mercedes GLC L внешне почти не отличается от стандартной модели и сохраняет элегантный обтекаемый дизайн с широкой хромированной решеткой радиатора и оптикой, украшенной логотипами Mercedes-Benz. Его длину увеличили на 104 мм, а колесную базу — на 55 мм.
Габариты Mercedes GLC L:
- длина — 4933 мм;
- ширина — 1902 мм;
- высота — 1710 мм;
- колесная база — 3027 мм.
Увеличенные размеры позволили добавить третий ряд сидений. Новый Mercedes GLC L предлагают в шестиместном исполнении. Компоновка салона с большим экраном на всю переднюю панель не изменилась.
Комплектация Mercedes-Benz GLC L расширена и включает кожаный салон, панорамную крышу с изменяемой тонировкой, акустику Burmester, раздельный климат-контроль, электропривод сидений и дверей багажника, подогрев, вентиляцию и массаж кресел.
Электромобиль Mercedes GLC L оснащен менее мощной полноприводной установкой на 421 л.с. и 800 Н∙м. С батареей емкостью 89 кВт∙ч запас хода составляет 700 км, а быстрая зарядка позволит добавить 260 км за 10 минут.
Кстати, электрокаром стал и новый Mercedes C-Class, который недавно презентовали. Его запас хода достигает 800 км.
Также Фокус писал, что на автошоу в Пекине показали экстравагантный 1400-сильный кроссовер Zeekr.