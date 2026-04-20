Идеальный "Кабан": в Украине обнаружен Mercedes S-Class 90-х в отличном состоянии (фото)

В Киеве сфотографировали хорошо сохранившийся Mercedes S-Class 1995 года. Знаменитое представительское авто отличается нетипичной комплектацией.

За более чем три десятилетия этот седан Mercedes S-Class W140, известный в народе как "Кабан", проехал чуть более 100 тыс. км. Об авто рассказал блогер Roma Urraco, который отыскивает подобные капсулы времени.

Авто официально приобрели в Украине Фото: Roma Urraco

Этот Mercedes S320 Long 1995 года — один из первых подобных авто, которые официально продали в Украине. Сохранены документы на авто, есть сервисная книга и даже кнопочный телефон Nokia того времени. Кузов и салон прекрасно сохранились.

Под капотом установлена 224-сильная шестерка Фото: Roma Urraco

Mercedes S-Class W140 — своеобразная переходная модель с частично обновленным дизайном, однако дорестайлинговыми фонарями и блоком климата. Салон авто отделан кожей и ореховым деревом, а комплектация богатая — раздельный климат-контроль, электроприводы передних и задних сидений, доводчики дверей и крышки багажника.

Салон отделан кожей и деревом Фото: Roma Urraco Комплектация авто довольно богатая Фото: Roma Urraco

Вместе с тем, двигатель Mercedes S-Class 1995 года довольно скромный. Версия Mercedes S320 оснащена 3,2-литровой 231-сильной шестеркой, которая позволяет разгоняться до 100 км/ч за 8,9 с и развивать 225 км/ч.

