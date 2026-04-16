Раритет из 90-х: в Киеве засветился заряженный семейный Audi (фото)
В Киеве сфотографировали раритетный универсал Audi 100 S4 1993 года. Заряженная семейная модель неплохо сохранилась и имеет малый пробег.
В Украине осталось довольно мало Audi 100 в спортивном исполнении S4. Фотографии универсала опубликовал в Facebook блогер Roma Urraco.
Универсал Audi 100 S4 выпускался с 1991 по 1994 год и это была первая заряженная версия этой модели. Его оснастили 2,2-литровым пятицилиндровым турбомотором, который развивал 230 л. с. и 350 Н∙м.
С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 6,8 с, а максимальная скорость составляет 244 км/ч. Конечно же, универсал Audi S4 получил фирменный полный привод Quattro, а также доработанную подвеску и улучшенные тормоза.
В 90-х спортивный S4 выглядел довольно сдержанно и внешне мало чем отличался от стандартного Audi 100 C4. Его выдают разве что несколько иной передний бампер и более крупные колеса.
В салоне Audi 100 S4 установлены спортивные руль и кресла. В отделке использована кожа, а приборы отличаются белыми шкалами. Комплектация включает климат-контроль и CD-плеер.
Конкретно этот универсал Audi S4 1993 года имеет пробег 138 тыс. км. Сейчас автомобиль выставили на продажу.
Кстати, украинские мастера недавно создали 1000-сильный тюнингованный универсал Audi.
Также Фокус рассказывал о новейшем заряженном кроссовере Audi на 640 сил.