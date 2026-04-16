Раритет із 90-х: у Києві засвітився заряджений сімейний Audi (фото)

У Києві сфотографували раритетний універсал Audi 100 S4 1993 року. Заряджена сімейна модель непогано збереглася і має малий пробіг.

В Україні залишилося доволі мало Audi 100 у спортивному виконанні S4. Світлини універсала опублікував у Facebook блогер Roma Urraco.

Універсал має пробіг 138 тис. км Фото: Roma Urraco

Універсал Audi 100 S4 випускали з 1991 по 1994 рік і це була перша заряджена версія цієї моделі. Його оснастили 2,2-літровим п'ятициліндровим турбомотором, який розвивав 230 к. с. та 350 Н∙м.

У салоні встановили спортивне кермо Фото: Roma Urraco

Із 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 6,8 с, а максимальна швидкість становить 244 км/год. Звісно ж, універсал Audi S4 отримав фірмовий повний привід Quattro, а також доопрацьовану підвіску та покращені гальма.

Крісла Audi 100 S4 обшиті шкірою Фото: Roma Urraco

У 90-х спортивний S4 виглядав доволі стримано та зовні мало чим відрізнявся від стандартного Audi 100 C4. Його видають хіба дещо інакший передній бампер та більші колеса.

У салоні Audi 100 S4 встановлені спортивні кермо та крісла. В оздобленні використана шкіра, а прилади вирізняються білими шкалами. Комплектація включає клімат-контроль та CD-плеєр.

Під капотом встановлено 2,2-літровий 230-сильний турбомотор Фото: Roma Urraco

Конкретно цей універсал Audi S4 1993 року має пробіг 138 тис. км. Зараз автомобіль виставили на продаж.

