Ідеальний "Кабан": в Україні виявлено Mercedes S-Class 90-х у чудовому стані (фото)
У Києві сфотографували добре збережений Mercedes S-Class 1995 року. Знамените представницьке авто вирізняється нетиповою комплектацією.
За понад три десятиріччя цей седан Mercedes S-Class W140, відомий у народі як "Кабан", проїхав трохи більше за 100 тис. км. Про авто розповів блогер Roma Urraco, який відшукує подібні капсули часу.
Цей Mercedes S320 Long 1995 року — один із перших подібних авто, які офіційно продали в Україні. Збережено документи на авто, є сервісна книга та навіть кнопковий телефон Nokia того часу. Кузов і салон чудово збереглися.Важливо
Mercedes S-Class W140 — своєрідна перехідна модель із частково оновленим дизайном, проте дорестайлінговими ліхтарями і блоком клімату. Салон авто оздоблений шкірою та горіховим деревом, а комплектація багата — роздільний клімат-контроль, електроприводи передніх і задніх сидінь, доводчики дверей та кришки багажника.
Разом із тим, двигун Mercedes S-Class 1995 року доволі скромний. Версія Mercedes S320 оснащена 3,2-літровою 231-сильною шісткою, яка дозволяє розганятися до 100 км/год за 8,9 с і розвивати 225 км/год.
