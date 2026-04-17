Ексклюзив за ціною "Гелендвагена": в Україні продається 90-річний кабріолет Mercedes (фото)

В Одесі виставили на продаж кабріолет Mercedes-Benz 230 1936 року. Раритетне авто в ідеальному стані.

Вінтажний 90-річний кабріолет Mercedes 230 W143 оцінили в 160 000 доларів — на рівні нового "Гелендвагена". Інформація про ретроавто з'явилася на Auto.ria.

Кабріолет пройшов реставрацію Фото: auto.ria.com

Mercedes 230 1936 року пройшов реставрацію до оригінального стану. Кузов, салон, відкидний дах та силовий агрегат мають чудовий вигляд.

В оздобленні авто чимало хрому, а салон Mercedes 230 обшитий шкірою та деревом. Лобове скло кабріолета відкривається.

Салон оздоблений шкірою і деревом Фото: auto.ria.com

Під капотом Mercedes 230 встановлено 2,2-літрову рядну шістку потужністю 55 к. с. Із 4-ступінчастою механічною КПП кабріолет здатен розігнатися до 116 км/год. Серед особливостей моделі — незалежна підвіска всіх коліс.

Авто оцінили в $160 000 Фото: auto.ria.com

Mercedes 230 W143 — преміальна модель середнього класу, яку можна назвати предком сучасного Mercedes E-Class. Її випускали з 1937 по 1941 рік і всього зібрали 20 336 авто. Більшість із них були седанами, а от кабріолети (дводверні та чотиридверні) виготовляли невеликими партіями.

До речі, нещодавно в Україні відреставрували дорожчий і розкішніший кабріолет Mercedes 1940 року.

