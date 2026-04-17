Эксклюзив по цене "Гелендвагена": в Украине продается 90-летний кабриолет Mercedes (фото)

В Одессе выставили на продажу кабриолет Mercedes-Benz 230 1936 года. Раритетное авто в идеальном состоянии.

Винтажный 90-летний кабриолет Mercedes 230 W143 оценили в 160 000 долларов — на уровне нового "Гелендвагена". Информация о ретроавто появилась на Auto.ria.

Кабриолет прошел реставрацию

Mercedes 230 1936 года прошел реставрацию до оригинального состояния. Кузов, салон, откидная крыша и силовой агрегат выглядят превосходно.

В отделке авто немало хрома, а салон Mercedes 230 обшит кожей и деревом. Лобовое стекло кабриолета открывается.

Салон отделан кожей и деревом

Под капотом Mercedes 230 установлена 2,2-литровая рядная шестерка мощностью 55 л. с. С 4-ступенчатой механической КПП кабриолет способен разогнаться до 116 км/ч. Среди особенностей модели — независимая подвеска всех колес.

Авто оценили в $160 000

Mercedes 230 W143 — премиальная модель среднего класса, которую можно назвать предком современного Mercedes E-Class. Ее выпускали с 1937 по 1941 год и всего собрали 20 336 авто. Большинство из них были седанами, а вот кабриолеты (двухдверные и четырехдверные) изготавливали небольшими партиями.

