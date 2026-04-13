Аналог Suzuki Jimny: в Украине продали редкий ЛуАЗ-1301 1991 года (фото)

В Украине сменил владельца раритетный внедорожник ЛуАЗ-1301. Всего изготовили всего несколько десятков таких авто.

Редкий и малоизвестный ЛуАЗ-1301 1991 года продали в марте. Об этом сообщает Telegram-канал AC Garage News.

ЛуАЗ-1301 так и не стал серийным Фото: AC Garage News

На продажу выставили один из ранних прототипов ЛуАЗ-1301 с номером кузова 0015. Модель чрезвычайно редкая — собрали не более 43 авто всех версий.

Внедорожник ЛуАЗ-1301 так и не стал серийным, хотя его планировали на замену знаменитой "Волыни". Разработка модели стартовала еще в середине 80-х, однако из-за финансовых трудностей производство не смогли запустить. Последние экземпляры авто собрали в 2004 году.

Многие детали авто позаимствовали у "Таврии" Фото: AC Garage News

Внедорожник ЛуАЗ-1301 имеет угловатый пластиковый кузов и достигает 3,6 м в длину, а по дизайну напоминает Suzuki Jimny тех лет. Многие детали салона и агрегатов позаимствовали у "Таврии".

В частности, ранние варианты модели начала 90-х оснащали 1,1-литровым 51-сильным двигателем от ЗАЗ-1102. ЛуАЗ-1301 имеет полный привод с понижающей передачей, независимую подвеску всех колес и дисковые тормоза спереди.

Недавно продали поздний ЛуАЗ-1301 2004 года Фото: auto.ria.com

Кстати, недавно в Украине сменил владельца один из семи ЛуАЗ-1301 последней серии 2004 года выпуска. Кроме того, в прошлом году продали еще один такой внедорожник и нашли ЛуАЗ-1301 в комплектном состоянии.

