Шикарный и инновационный: в Украине появился редкий американский кабриолет 80-х (фото)

В Украине засветился кабриолет Cadillac Eldorado Biarritz 80-х. Роскошное и высокотехнологичное авто является настоящим раритетом.

Кабриолет Cadillac Eldorado Biarritz десятого поколения чрезвычайно редкий, ведь всего с 1983 по 1985 год изготовили всего 5600 авто с откидным верхом. Авто сфотографировали в городе Городок на Львовщине, а его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Переднеприводное авто оснащено 4,1-литровым V8 с отключением цилиндров Фото: Topcars UA

Важно

Двухдверный Cadillac Eldorado всегда был дорогой имиджевой моделью General Motors и получал новейшие технологии. Его салон отделан кожей и деревом, а комплектация включает климат-контроль, круиз-контроль, центральный замок, трекшн-контроль, электроприводы сидений, стеклоподъемников и откидного верха. К тому же, это одно из первых в мире авто с цифровой приборной панелью и бортовым компьютером.

Відео дня

Cadillac Eldorado является одним из первых в мире авто с цифровым щитком приборов Фото: Topcars UA Салон отделан кожей и деревом Фото: Topcars UA

Cadillac Eldorado десятой генерации оказался компактнее предшественников, однако все равно довольно крупный — 5,2 м в длину. Кабриолет имеет передний привод и комплектовался шести- и восьмицилиндровыми двигателями с инновационной системой отключения цилиндров.

Роскошное авто богато оснащено Фото: Topcars UA

Конкретно этот кабриолет Cadillac Eldorado Biarritz оснащен 4,1-литровым V6 мощностью 137 л. с. и 4-ступенчатой автоматической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 14,4 с и развить 164 км/ч.

