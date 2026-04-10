Шикарний та інноваційний: в Україні з'явився рідкісний американський кабріолет 80-х (фото)

В Україні засвітився кабріолет Cadillac Eldorado Biarritz 80-х. Розкішне та високотехнологічне авто є справжнім раритетом.

Кабріолет Cadillac Eldorado Biarritz десятого покоління надзвичайно рідкісний, адже всього з 1983 по 1985 рік виготовили лише 5600 авто з відкидним верхом. Авто сфотографували в місті Городок на Львівщині, а його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Передньопривідне авто оснащене 4,1-літровим V8 з відключенням циліндрів Фото: Topcars UA

Важливо

Дводверний Cadillac Eldorado завжди був дорогою іміджевою моделлю General Motors та отримував найновіші технології. Його салон оздоблений шкірою та деревом, а комплектація включає клімат-контроль, круїз-контроль, центральний замок, трекшн-контроль, електроприводи сидінь, склопідйомників та відкидного верху. До того ж, це одне із перших у світі авто з цифровою панеллю приладів та бортовим комп'ютером.

Відео дня

Cadillac Eldorado десятої генерації виявився компактнішим за попередників, проте все одно доволі крупний — 5,2 м завдовжки. Кабріолет має передній привід та комплектувався шести- та восьмициліндровими двигунами із інноваційною системою відключення циліндрів.

Конкретно цей кабріолет Cadillac Eldorado Biarritz оснащений 4,1-літровим V6 потужністю 137 к. с. та 4-ступінчастою автоматичною КПП. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 14,4 с і розвинути 164 км/год.

