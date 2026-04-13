Аналог Suzuki Jimny: в Україні продали рідкісний ЛуАЗ-1301 1991 року (фото)

В Україні змінив власника раритетний позашляховик ЛуАЗ-1301. Усього виготовили лише кілька десятків таких авто.

Рідкісний і маловідомий ЛуАЗ-1301 1991 року продали в березні. Про це повідомляє Telegram-канал AC Garage News.

ЛуАЗ-1301 так і не став серійним Фото: AC Garage News

На продаж виставили один із ранніх прототипів ЛуАЗ-1301 із номером кузова 0015. Модель надзвичайно рідкісна – зібрали не більш як 43 авто усіх версій.

Позашляховик ЛуАЗ-1301 так і не став серійним, хоча його планували на заміну знаменитої "Волині". Розробка моделі стартувала ще в середині 80-х, проте через фінансову скруту виробництво не змогли запустити. Останні екземпляри авто зібрали у 2004 році.

Чимало деталей авто запозичили в "Таврії" Фото: AC Garage News

Позашляховик ЛуАЗ-1301 має кутастий пластиковий кузов і сягає 3,6 м завдовжки, а за дизайном нагадує Suzuki Jimny тих років. Чимало деталей салону та агрегатів запозичили в "Таврії".

Зокрема, ранні варіанти моделі початку 90-х оснащували 1,1-літровим 51-сильним двигуном від ЗАЗ-1102. ЛуАЗ-1301 має повний привід зі знижувальною передачею, незалежну підвіску всіх коліс та дискові гальма спереду.

Нещодавно продали пізній ЛуАЗ-1301 2004 року Фото: auto.ria.com

До речі, нещодавно в Україні змінив власника один із семи ЛуАЗ-1301 останньої серії 2004 року випуску. Крім того, торік продали ще один такий позашляховик та знайшли ЛуАЗ-1301 у комплектному стані.

