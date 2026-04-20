Баварські зірки: у Києві зібралися рідкісні колекційні BMW (фото)

Одразу кілька раритетних BMW засвітилися в Києві. Разом зібралися знамениті спортивні моделі, а також "п'ятірка" найпершого покоління.

Колекційні BMW з’їхалися на столичний автодром у Феофанії. Їхні світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

BMW 525 1974 року

Разом зібралися чотири рідкісних BMW 70-90-х років, причому всі вони — червоного кольору. На українських дорогах вони зараз зустрічаються нечасто.

Найстаріше авто – седан BMW 525 1974 року. "П’ятірка" першого покоління (кузов E12) – класична "акула" із 2,5-літровою рядною шісткою потужністю 162 к. с.

BMW M6 1987 року

Найдорожчим є купе BMW M6 1987 року. Усього випущено лише 5855 таких авто з 3,5-літровим двигуном від суперкара M1. Цей спорткар в американській специфікації є 256-сильним та здатен розігнатися до сотні за 6,9 с і розвинути 255 км/год.

BMW M3 E30

У гарному стані й культовий спорткар BMW M3 E30 із розширеними крилами та антикрилом. Утім, під його капотом встановлено 3,2-літровий двигун від пізнішого купе BMW M3 E46 на 343 к. с.

BMW 850 Ci 1995 року

Найновішим є купе BMW 850 Ci 1995 року – одне з 1218 випущених авто із 5,4-літровим V12 потужністю 326 к. с. Обтічна туристична модель стартує до сотні за 6,3 с, а її максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.

