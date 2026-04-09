Один із 572: у Києві помітили раритетний заряджений седан BMW 80-х (фото)

У Києві сфотографували рідкісний BMW 5 Series E34 у зарядженій версії від Alpina. Спортивний седан із 254-сильною шісткою розвиває 252 км/год.

Седан BMW Alpina B10 3.5/1 — справжній раритет, адже з 1988 по 1992 рік виготовлено лише 572 таких авто. Його фото з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Авто оснащене 3,5-літровою 254-сильною шісткою Фото: Topcars UA

Компанія Alpina виконує тюнінг BMW 5 Series із 1978 року. На базі BMW 5 Series E34 створили кілька різних версій Alpina B10 потужністю до 360 сил і всі вони надзвичайно рідкісні, адже випускалися малими партіями.

На кришці багажника встановлено спойлер Фото: Alpina

Конкретно цей седан BMW Alpina B10 3.5/1 оснащений 3,5-літровою рядною шісткою на 254 к. с. та 325 Нм. Із 5-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 7,4 с, а максимальна швидкість складає 252 км/год. Також доопрацьована ходова авто.

Відрізнити Alpina B10 3.5/1 від BMW 5 Series E34 можна за агресивнішим переднім бампером, заднім спойлером та фірмовими 17-дюймовими дисками. Боковини прикрашені традиційною золотистою графікою Alpina.

У салоні встановлені спортивні крісла та кермо Фото: Alpina

Салон BMW Alpina B10 3.5/1 оздоблений деревом. Автомобіль отримав спортивні кермо та сидіння.

